Pogoda na dziś - piątek, 17.12. Lokalne opady śniegu i deszczu. Powieje silniejszy wiatr

Pogoda na dziś. Piątek 17 grudnia okaże się pochmurny. W części kraju spodziewane są opady śniegu, miejscami będzie towarzyszył mu deszcz. Powieje silniejszy wiatr, jego prędkość w porywach osiągnie do 60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na piątek: zapowiada się dzień z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce należy spodziewać się opadów śniegu, miejscami z deszczem. W Tatrach i Beskidach opady będą dość intensywne, spadnie do 10-20 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z północnego zachodu powieje wiatr z umiarkowaną siłą. Jego porywy mogą wzrastać do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo w piątek 17.12

Wilgotność powietrza w piątek wyniesie 80-90 procent. W całej Polsce odczujemy zimno. Warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Termometry wskażą do 3 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr, okresami w porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1029 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Utrzyma się duże zachmurzenie z opadami śniegu. Temperatura wyniesie maksymalnie 2 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, okresami w porywach osiągnie do 60 km/h, nadciągnie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Powieje umiarkowany wiatr. Okresami w porywach sięgnie do 60 km/h, nadciągnie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1022 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Czeka nas pochmurny piątek, ale jest szansa na przejaśnienia. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 3 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr, okresami w porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek przyniesie pochmurną pogodę z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Umiarkowany wiatr, okresami rozpędzający się w porywach do 60 km/h, nadciągnie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1018 hPa.

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl