Piątek zacznie się słonecznie. W ciągu kolejnych godzin na południu kraju zachmurzenie będzie wzrastać, pojawią się opady deszczu do 5 litów na metr kwadratowy oraz burze . W czasie wyładowań atmosferycznych spadnie 10-20 l/mkw. deszczu, a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h.

Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 st. C w rejonie Ziemi Lubuskiej. Wiatr wiejący z kierunku wschodniego będzie umiarkowany, okresami silniejszy.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W piątek w Gdańsku , Sopocie i Gdyni będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1021 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Kraków

W piątek rano w Krakowie będzie słonecznie, następnie zachmurzenie wzrośnie i pojawią się opady deszczu. Niewykluczone są burze. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni wiatr. umiarkowany. Ciśnienie w południe spadnie do 985 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Piątek w Poznaniu zapowiada się słonecznie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 24 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.