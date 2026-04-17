Pogoda na dziś - piątek 17.04. Miejscami popada i silniej powieje

Deszcz i wiatr
Prognoza pogody na piątek
Pogoda na dziś. Piątek, 17.04 będzie pochmurny, ale z wieloma rozpogodzeniami. Tylko w nielicznych regionach w dzień ma padać deszcz i silniej powieje wiatr. Na termometrach zobaczymy od 11 do 19 stopni Celsjusza.

Piątek w całym kraju zapowiada się pochmurno. Zachmurzenie ma być małe i umiarkowane - jedynie w regionach wschodnich i południowych okresami będzie ono duże, z niewielkim deszczem do 2 l/mkw. Termometry pokażą od 11 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, poprzez 16 st. C w centrum, do 19 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr, momentami silniejszy we wschodniej Polsce.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie od około 60 procent w centrum kraju do ponad 70 procent w północnej i południowej Polsce. Zapanuje komfort termiczny, ale na północnym wschodzie może być nam chłodno. W większości kraju spodziewane są neutralne warunki biometeorologiczne, niekorzystne tylko w południowych regionach.

Pogoda na dziś - Warszawa

Piątek przyniesie w Warszawie kłębiaste zachmurzenie, głównie umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Północny wiatr będzie umiarkowany, okresowo dość silny. W południe barometry wskażą 1008 hPa, ciśnienie pozostanie stabilne.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie piątek upłynie pod znakiem pogodnego nieba. Termometry pokażą do 14 st. C. Powieje umiarkowany, okresowo silniejszy wiatr z północy. Ciśnienie nie powinno się zmieniać, a na barometrach zobaczymy w południe 1022 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Niebo nad Poznaniem ma się w piątek rozpogadzać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Wiatr okaże się północny, umiarkowany. Ciśnienie w południe sięgnie 1012 hPa i pozostanie stabilne.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia w piątek czeka zachmurzenie i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie 18 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe barometry wskażą 1007 hPa, ciśnienie nie powinno się zmieniać.

Pogoda na dziś - Kraków

W piątek w Krakowie zapanuje kłębiaste, umiarkowane zachmurzenie. Przejściowo może być ono duże z przelotnym deszczem. Termometry wskażą 17 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, okresami dość silny, północny. Ciśnienie będzie stabilne, w południe na barometrach zobaczymy 994 hPa.

Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
