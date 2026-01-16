Prognoza pogody na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

W piątek w całym kraju przeważnie będzie pochmurno i bez opadów. Rano na południowym zachodzie mogą snuć się zamglenia i mgły. W ciągu dnia spodziewane są niewielkie przejaśnienia, a na południowym zachodzie - większe rozpogodzenia. Pod koniec dnia chmury rozwieją się również na krańcach wschodnich. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -8 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez około 0 st. C w centralnych regionach, do 3-4 st. C w zachodniej Polsce. Powieje słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni wiatr, tylko na południu lokalnie zmienny.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 80-90 procent. Na północnym wschodzie będzie zimno, w pasie od Pomorza po południowy wschód - chłodno, natomiast mieszkańcy zachodnich regionów odczują komfort termiczny. W całym kraju biomet będzie niekorzystny.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny piątek z przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie -1 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i nadal będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek przyniesie w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami, pojawi się też słabe zamglenie. Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Wiatr południowo-wschodni do południowego, okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1025 hPa i nadal będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

Na piątek prognozuje się w Poznaniu pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami w drugiej części dnia. Początkowo wystąpi mgła i silne zamglenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 2 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i stale będzie rosnąć.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka początkowo pochmurny piątek. Poza tym pojawi się mgła i silne zamglenie. Następnie, w drugiej części dnia, zachmurzenie będzie od dużego do umiarkowanego, bez zjawisk. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Powieje południowo-wschodni wiatr, od słabego do umiarkowanego. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i nadal będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek w Krakowie upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami w drugiej części dnia. Wcześniej możliwa jest mgła. Termometry wskażą maksymalnie 2 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków wschodnich, słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i nadal będzie wzrastać.

