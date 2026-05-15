Prognoza Pogoda na dziś - piątek, 15.05. W burzach może wiać nawet do 90 km/h

W piątek na przeważającym obszarze kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. Poza tym spodziewane są słabe i umiarkowane ciągłe opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy w pasie od Dolnego Śląska po Pomorze. Na południu, wschodzie i w centrum Polski przelotnie popada, a także zagrzmi.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12-13 stopni Celsjusza na Pomorzu i Kujawach, przez 14-15 st. C na zachodzie, do 19-21 st. C na wschodzie Polski. Wiatr na zachodzie okaże się słaby, północno-zachodni, a na wschodzie - umiarkowany, południowy. W burzach mocno powieje, w porywach do 70-90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do 90 procent. Warunki biometeo na krańcach wschodnich i zachodnich będą neutralne, zaś w pozostałych regionach - niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Piątek w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. W drugiej części dnia spodziewane są burze. Słupski rtęci pokażą maksymalnie 18-19 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Trójmiasta czeka pochmurny piątek ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi opadami deszczu z przerwami. Temperatura maksymalna sięgnie 12-13 st. C. Wiatr umiarkowany, powieje ze wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

Na piątek w Poznaniu prognozuje się pochmurną aurę ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi ciągłymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do maksymalnie 12-13 st. C. Powieje umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami oraz ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13-14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 985 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa piątek z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Termometry wskażą maksymalnie 7-8 st. C. Powieje umiarkowany, porywisty, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 976 hPa i będzie powoli wzrastać.