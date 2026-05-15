Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - piątek, 15.05. W burzach może wiać nawet do 90 km/h

|
Burze
Prognoza pogody na piątek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Pogoda na dziś. Piątek 15.05 zapowiada się deszczowy w wielu regionach kraju. Poza opadami spodziewane są też burze, podczas których powieje porywisty wiatr. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

W piątek na przeważającym obszarze kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. Poza tym spodziewane są słabe i umiarkowane ciągłe opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy w pasie od Dolnego Śląska po Pomorze. Na południu, wschodzie i w centrum Polski przelotnie popada, a także zagrzmi.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12-13 stopni Celsjusza na Pomorzu i Kujawach, przez 14-15 st. C na zachodzie, do 19-21 st. C na wschodzie Polski. Wiatr na zachodzie okaże się słaby, północno-zachodni, a na wschodzie - umiarkowany, południowy. W burzach mocno powieje, w porywach do 70-90 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-432178
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do 90 procent. Warunki biometeo na krańcach wschodnich i zachodnich będą neutralne, zaś w pozostałych regionach - niekorzystne.

Klatka kluczowa-432238
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Piątek w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. W drugiej części dnia spodziewane są burze. Słupski rtęci pokażą maksymalnie 18-19 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Trójmiasta czeka pochmurny piątek ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi opadami deszczu z przerwami. Temperatura maksymalna sięgnie 12-13 st. C. Wiatr umiarkowany, powieje ze wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

Na piątek w Poznaniu prognozuje się pochmurną aurę ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi ciągłymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do maksymalnie 12-13 st. C. Powieje umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami oraz ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13-14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 985 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa piątek z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Termometry wskażą maksymalnie 7-8 st. C. Powieje umiarkowany, porywisty, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 976 hPa i będzie powoli wzrastać.

Źródło: tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
chodzenie spacer bieg nogi buty AdobeStock_99599801
Tyle kroków wystarczy, by nie wróciły kilogramy? Naukowcy wyjaśniają
TVN24
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
TVN24
Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna"
"Duże zaskoczenie". Pokazali dwa oblicza Czarnka
TVN24
11 osób przeżyło katastrofę samolotu
Samolot spadł do oceanu. Katastrofę przeżyło 11 osób
TVN24
Włodzimierz Czarzasty i Monika Olejnik pokazują projekt zmienionego akt małżeństwa
Czarzasty przyniósł do studia dokument. "To jest duża sprawa"
TVN24
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
Żyli spokojnie, nagle stracili poczucie bezpieczeństwa. "Pojawili się tu agresywni ludzie"
"UWAGA!"
Brigitte Macron
Dlaczego Brigitte Macron "straciła panowanie nad sobą"? Wraca incydent z samolotu
TVN24
Elon Musk
Elon Musk w Pekinie. Nagrania obiegły sieć
BIZNES
Delta Goodrem "Eclipse" (Australia)
Faworyci nie zawiedli. Wyniki drugiego półfinału Eurowizji
Tomasz-Marcin Wrona
GettyImages-2275698445
Świątek musi poczekać na pierwszy finał w sezonie. Switolina za mocna
EUROSPORT
Jolanta Sobierańska-Grenda
Przełożyli ci kolonoskopię? Ministra zdrowia ma radę. Skorzystają nieliczni
Gabriela Sieczkowska
Robert Lewandowski
Media: Lewandowski podjął decyzję. To tam zagra w przyszłym sezonie
EUROSPORT
Tom Rose i Radosław Sikorski
Sikorski spotkał się z ambasadorem USA. Jest komunikat
TVN24
Policjant potrącił rowerzystę (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik drogówki potrącił rowerzystę
TVN24
Prace przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Wymieniają trawnik przed pałacem po imprezie techno
WARSZAWA
Paweł Zalewski
Nocne telefony do prezydenta. Wiceszef MON tłumaczy
TVN24
pc
To małżeństwo przetarło szlak. "Politycy zawsze są z tyłu tych zmian"
TVN24
Zniszczony słupek na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi
"Antyterrorystyczny" słupek nie wytrzymał spotkania z dostawczakiem
TVN24
Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej
"Szary mur rozciął Saską Kępę na pół". Mieszkańcy oburzeni
Klaudia Kamieniarz
Statek wycieczkowy "Ambition" zacumowany w Bordeaux
Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt z objawami. Kolejny wycieczkowiec z wirusem
TVN24
imageTitle
Semirunnij wciąż czeka na nagrodę. "Jest mi przykro"
EUROSPORT
Deszcz, ulewy
Pogoda będzie groźna. Za sprawą niżów genueńskich
Prognoza
Donals Trump
Kieliszek Trumpa w Pekinie. Mały gest, duże zainteresowanie
Kuba Koprzywa
Dyrektor pogotowia w Katowicach i jego kierowca
"To nie tylko moje". Dyrektor pogotowia tłumaczy się z kontrowersyjnych wydatków
TVN24
Plaża, morze, wakacje, lato
Pogoda na wakacje. Co mówi eksperymentalna prognoza IMGW
Prognoza
Kryzys paliwowy na Kubie
Paraliż kraju. Kuba bez paliwa
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Czy Ziobro pozostanie wiceprezesem PiS? Komentarz Terleckiego
TVN24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom