W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na wschodnich krańcach Polski wystąpią słabe opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy, które będą zanikać. W niektórych miejscach na zachodzie kraju i Pomorzu również słabo popada deszcz, do 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20-21 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowego i zachodniego będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.