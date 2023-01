Pogoda na dziś - piątek 13.01. Przez Polskę przejdzie strefa opadów deszczu

Piątek przyniesie pochmurną aurę. Przejaśnienia prognozuje się tylko w zachodnich regionach kraju. Z zachodu na wschód będą przemieszczać się opady deszczu o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W wysokich partiach gór spadnie do 5-10 centymetrów śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w środkowej części kraju, do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej oraz Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i okresami dość silny, w porywach na północy rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę. Wysoko w górach osiągnie prędkość do 100 km/h.