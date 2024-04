Pogoda na dziś - piątek 12.04

Niebo nad Polską będzie w piątek zachmurzone w stopniu umiarkowanym i dużym. Na północy prognozowane są słabe, przelotne opady do 1 litra deszczu na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju do 19 st. C w regionach południowo-zachodnich. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu, okresami silniejszy jedynie w północnej Polsce, sięgając w porywach do 50 kilometrów na godzinę.