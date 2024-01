Pogoda na dziś - piątek 12.01. Pochmurno i śnieżnie, na termometrach do 3 stopni

Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Wybrzeżu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu, jedynie okresami nabierając siły, na północy i wschodzie rozwijając w porywach prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.