Pogoda na dziś - piątek 11.11. Słońce w niewielu miejscach

W piątek zachmurzenie będzie od dużego na północy do umiarkowanego, przejściowo małego na południu i w centralnej części kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez 14 st. C w Łodzi, do 13-14 st. C we Wrocławiu i Zielonej Górze. Wiatr powieje z kierunku południowo-zachodniego, słabo i umiarkowanie.