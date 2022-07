Pogoda na dziś - piątek, 1.07. Nastąpi kulminacja upału, zagrzmi też w części kraju

Pogoda na dziś. Piątek 1.07 zapowiada się upalny w całym kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 36 stopni Celsjusza. Miejscami zagrzmi. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru i ulewny deszcz.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek 1.07 w zachodniej części kraju wystąpią opady deszczu i burze. Podczas wyładowań spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru sięgną do 60-80 kilometrów na godzinę. Wschodnim regionom Polski dopisze słoneczna aura, ale i tu możliwe są lokalne izolowane burze. Termometry pokażą maksymalnie od 30 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 36 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na północno-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w piątek, 1.07

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 70 do 90 procent. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Mieszkańców Gdyni, Gdańska i Sopotu czeka dzień pod znakiem przelotnych opadów deszczu i burz, podczas których spadnie z 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 31 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu i wschodu. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie w piątek przelotnie popada deszcz i zagrzmi. W burzach spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru sięgną do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie 36 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 981 hPa .

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się w piątek przelotnych opadów deszczu i burz. Podczas wyładowań spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wzrośnie do 33 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

W piątek w Warszawie dopisze słoneczna i upalna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 34 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na piątek we Wrocławiu synoptycy prognozują przelotny deszcz i burze, podczas których spadnie 10-20 l/mkw., a wiatr osiągnie prędkość do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie do 32 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa, waha się.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl