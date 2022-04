Pogoda na dziś - piątek, 1.04. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem, powieje silniejszy wiatr

Pogoda na dziś, czyli piątek 1.04, przyniesie sporo zimowych utrudnień. Nad Polską przejdzie strefa opadów, które lokalnie będą intensywne. Spadnie deszcz ze śniegiem, a w samych górach - śnieg. Termometry wskażą do 7 stopni, powieje silniejszy wiatr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek na północy i zachodzie Polski prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. Poza tym prognozowane jest zachmurzenie duże z opadami mokrego, ciężkiego śniegu do 5-10 centymetrów w pasie od Śląska i Małopolski przez Kielecczyznę, Ziemię Łódzką, Mazowsze, po Podlasie.

Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i częściowo na Mazowszu spadnie deszcz ze śniegiem do 5-10 litrów na metr kwadratowy. W górach pojawią się obfite opady śniegu do 10-20 cm. Warunki na drogach okażą się trudne.

Na termometrach zobaczymy w najcieplejszym momencie dnia od 1/2 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu i w Wielkopolsce. Z północnego wschodu nadciągnie, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50 kilometrów na godzinę, a na północy do 70 km/h.

Warunki biometeo w piątek

1 kwietnia największą wilgotność odnotujemy na południu kraju, tam przekroczy ona 90 procent. W całej Polsce odczujemy chłód i wilgoć. Na przeważającym obszarze kraju warunki biometeo będą niekorzystne, jedynie w północno-zachodniej części kraju - neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Będzie pochmurno, okresami pojawią się opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. i mokrego śniegu, po południu dość obfite. Termometry wskażą do 4 st. C. Północno wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 55 km/h. Ciśnienie w południe dojdzie do 989 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Czeka nas pochmurny piątek, ale możliwe są rozpogodzenia. Termometry wskażą w najcieplejszym momencie dnia do 5 st. C. Powieje północno wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Czeka nas pochmurny dzień. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Północno wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 55 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

To będzie pochmurny dzień, okresami spadnie mokry śnieg do 5 cm, a na termometrach zobaczymy do 3 st. C. Powieje północno-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 989 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Zapowiada się pochmurny piątek, okresami z obfitymi opadami mokrego śniegu do 5-10 cm. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy do 2 st. C. Powieje północno wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 973 hPa.

