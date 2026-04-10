Prognoza Pogoda na dziś - piątek, 10.04. Sporo słonecznych chwil, do 12 stopni

W piątek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko na wschodzie, południu oraz południowym zachodzie okresami będzie ono duże. Poza tym na Ziemi Lubuskiej i na zachodzie Dolnego Śląska spodziewane są słabe opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 7 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 9-10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje północno-wschodni wiatr, skręcający od zachodu na południowo-zachodni. Będzie on słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 do 70 procent. W prawie całym kraju odczujemy komfort termiczny, chłodno będzie tylko we wschodniej części Polski. Warunki biometeo będą neutralne, tylko na krańcach zachodnich - niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W piątek w Warszawie spodziewane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Termometry wskażą maksymalnie 10 st. C. Wiatr północny skręcający na południowo wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni, Sopotu czeka pogodny piątek. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Wiatr wschodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1021 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Na piątek w Poznaniu prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura sięgnie maksymalnie 11 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W piątek we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Na termometrach będzie maksymalnie 12 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek w Krakowie przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i małe. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 991 hPa.