Pogoda na dziś - piątek 07.01. Słońce w wielu miejscach

Piątek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na południu i południowym wschodzie będzie słonecznie, a w północno-zachodnich i zachodnich regionach zachmurzenie w ciągu dnia wzrośnie do całkowitego. Po południu w rejonie Niziny Szczecińskiej wystąpią opady deszczu ze śniegiem, o sumie poniżej 3 litrów wody na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C w pasie zachodnim kraju. Wiatr powieje ze słabą i umiarkowaną siłą, z kierunku południowego.