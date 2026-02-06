Pogoda na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

W piątek w dużej części kraju wystąpią zachmurzenia i mgły, zwłaszcza na południu Polski. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju okresami pojawią się opady śniegu z deszczem marznącym do dwóch litrów na metr kwadratowy. Poza tym miejscami popada słaby deszcz lub mżawka, które również do południa mogą miejscami marznąć. Tylko na zachodzie na ogół nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2-3 st. C w centralnej Polsce, do 4-6 st. C na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Odczuwalny będzie wiatr słaby, umiarkowany, a na północy okresami dość silny, wiejący ze wschodu i południowego wschodu.

Pogoda na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

W całej Polsce wilgotność powietrza będzie się utrzymywać na wysokim poziomie i wyniesie około 90 procent. Warunki biometeo wszędzie okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W piątek w stolicy będzie pochmurno i mgliście. Może pojawić się słaby deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna nie przekroczy 3 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 986 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie aura okaże się pochmurna, okresami pojawi się deszcz marznący. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie ono 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Piątek przyniesie mieszkańcom Poznania pochmurną i mglistą aurę. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 986 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W piątek we Wrocławiu będzie pochmurno i mgliście, choć być może pojawią się przejaśnienia. Słupki rtęci nie wskażą więcej niż 5 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 980 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek przyniesie osobom przebywającym w Krakowie pochmurną i mglistą aurę. Może pojawić się tam słaby deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna nie przekroczy 5 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 970 hPa i będzie spadać.

Warunki drogowe w piątek Źródło: tvnmeteo.pl