Pogoda na dziś - piątek, 06.02. W części kraju będzie mglisto, uważajmy na marznące opady

|
Pojawią się opady marznące
Pogoda na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Piątek, 6.02, przyniesie pochmurną i mglista aurę. Poza tym wystąpią opady śniegu z marznącym deszczem oraz mżawka, które mogą powodować gołoledź. Termometry pokażą maksymalnie 6 stopni.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Dowiedz się więcej:

Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

W piątek w dużej części kraju wystąpią zachmurzenia i mgły, zwłaszcza na południu Polski. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju okresami pojawią się opady śniegu z deszczem marznącym do dwóch litrów na metr kwadratowy. Poza tym miejscami popada słaby deszcz lub mżawka, które również do południa mogą miejscami marznąć. Tylko na zachodzie na ogół nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2-3 st. C w centralnej Polsce, do 4-6 st. C na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Odczuwalny będzie wiatr słaby, umiarkowany, a na północy okresami dość silny, wiejący ze wschodu i południowego wschodu.

Klatka kluczowa-210458
Pogoda na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

W całej Polsce wilgotność powietrza będzie się utrzymywać na wysokim poziomie i wyniesie około 90 procent. Warunki biometeo wszędzie okażą się niekorzystne.

Klatka kluczowa-210442
Warunki biometeo
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W piątek w stolicy będzie pochmurno i mgliście. Może pojawić się słaby deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna nie przekroczy 3 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 986 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie aura okaże się pochmurna, okresami pojawi się deszcz marznący. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie ono 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Piątek przyniesie mieszkańcom Poznania pochmurną i mglistą aurę. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 986 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W piątek we Wrocławiu będzie pochmurno i mgliście, choć być może pojawią się przejaśnienia. Słupki rtęci nie wskażą więcej niż 5 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 980 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek przyniesie osobom przebywającym w Krakowie pochmurną i mglistą aurę. Może pojawić się tam słaby deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna nie przekroczy 5 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 970 hPa i będzie spadać.

Klatka kluczowa-210451
Warunki drogowe w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
prognozapogodaPolskaZimaŚnieg
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
