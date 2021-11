Pogoda na dziś - piątek 05.11. Część kraju z opadami deszczu

Pogoda na dziś. Piątek w wielu regionach kraju zapowiada się deszczowo, w ciągu dnia opady powinny jednak zanikać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 do 12 stopni Celsjusza.

Piątek przyniesie duże zachmurzenie, choć niewielkich przejaśnień można się spodziewać. W północnych i zachodnich regionach kraju wystąpią opady deszczu. W ciągu 12 godzin spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku zachodniego powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr.

Warunki biometeo w piątek 05.11

Wilgotność powietrza będzie oscylować wokół 90 procent. Na obszarze całej Polski będzie odczuwalne zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Pochmurno z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1011 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Kraków

Zachmurzenie duże. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 990 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Zachmurzenie duże z opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Na ogół pochmurnno, możliwe niewielkie przejaśnienia. Około południa niewykluczone słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Pochmurno z opadami deszczu do 1-10 l/mkw. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1004 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl