Pogoda na dziś - piątek 03.11. Silne porywy wiatru, obfite opady, niekorzystny biomet

Jak wyjaśnia, "z uwagi na fakt, że centrum cyklonu znajdować się będzie około tysiąca kilometrów od naszego kraju, to zjawiska mu towarzyszące nie będą tak gwałtowne i niebezpieczne jak to miało miejsce w nocy ze środy na czwartek i w czwartek wybrzeży Francji", gdzie porywy wiatru osiągały wartość 160 kilometrów na godzinę, ulewom towarzyszyły burze z opadami gradu.

Pogoda na piątek 03.11

Temperatura maksymalna wyniesie od 11-12 st. C na północy i zachodzie do 15-16 st. C na południu i wschodzie. Wiatr w większości kraju będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, osiągający do 50-70 km/h, tylko w górach bardzo silny, rozwijając w porywach prędkość powyżej 100 km/h. Powieje z kierunku południowo-wschodniego, od zachodu skręcając na zachodni.