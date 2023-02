Pogoda na dziś - piątek 03.02. Strefa opadów śniegu nad Polską

Pogoda na dziś. Opady śniegu w piątek 03.02 wystąpią w większości kraju. Może spaść do 10 centymetrów. Warunki do jazdy będą bardzo utrudnione, również przez występujący lokalnie marznący deszcz. Na zachodzie kraju należy spodziewać się silnego wiatru.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na zachodzie. Początkowo wiatr z kierunku południowego będzie skręcać na zachodni i północno-zachodni. Powieje umiarkowanie, w zachodnich regionach silnie, w porywach osiągając tam prędkość do 70-80 kilometrów na godzinę.