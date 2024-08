W piątek na zachodzie, południu i w centrum zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami w tamtych regionach wystąpią deszczu, do 5-15 litrów na metr kwadratowy. Mogą pojawić się również burze, głównie w górach. Poza tym aura będzie pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 26 st. C w centrum, do 28 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku północno-wschodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.