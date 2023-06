Pogoda na dziś - piątek 02.06. Miejscami tylko 14 stopni, może spaść deszcz

Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza w Trójmieście i 16 st. C na Suwalszczyźnie oraz Warmii i Mazurach, przez 18 st. C w centralnej Polsce, do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północny, umiarkowany, na północy i wschodzie w porywach osiągnie prędkość 40-50 kilometrów na godzinę.