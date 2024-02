Pogoda na dziś - piątek 02.02. Wietrznie, a opady w niemal całym kraju

Pogoda na dziś. W piątek 02.02 przez Polskę będą przemieszczać się opady. Synoptycy zapowiadają deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr w porywach mocno się rozpędzi, zwłaszcza nad morzem.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Piątek przyniesie pochmurne niebo, a od zachodu w głąb kraju będą postępować opady. Na zachodzie spadnie do 5 litrów deszczu na metr kwadratowych, w pasie od Kaszub, Warmii i Mazur, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, po Górny Śląsk popada deszcz ze śniegiem. W rejonie Zatoki Gdańskiej, na Kaszubach i Warmii po południu prognozowane są opady mokrego śniegu do około 5 centymetrów. Słabe opady śniegu z deszczem mogą wystąpić również na Podkarpaciu oraz w Karpatach, a na ogół bez opadów będzie tylko w rejonie Podlasia, Lubelszczyzny i Małopolski.

Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6-7 st. C na zachodzie. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i silny, w porywach rozpędzający się do 60-80 kilometrów na godzinę, nad morzem do 90-100 km/h.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza sięgnie 80-90 procent. Warunki biometeorologiczne na obszarze całej Polski okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Do południa w piątek w Warszawie będą pojawiać się przejaśnienia, później zrobi się pochmurno i pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 1009 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni powinni spodziewać się pochmurnego piątku z opadami deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Powieje zachodni, dość silny wiatr, w porywach do 60-90 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Piątek w Poznaniu zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 5 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W piątek we Wrocławiu będzie pochmurno i wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek w Krakowie upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-70 km/h. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1000 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl