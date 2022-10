Pogoda na dziś - niedziela 9.10. Wiatr w niektórych regionach mocno się rozpędzi, lokalnie może spać deszcz

Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 14 st. C w centrum, do 15 st. C na zachodzie kraju. Wiatr w zachodnich regionach będzie słaby, zmienny, z przewagą kierunków zachodnich. Na wschodzie powieje umiarkowanie, okresami dość silnie, z północnego zachodu, w porywach rozpędzając się do 50 kilometrów na godzinę.