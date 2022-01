Pogoda na dziś - niedziela 9.01. Lokalnie popada śnieg i śnieg z deszczem

Niedziela przyniesie pochmurną aurę zachodnim regionom kraju. Na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku prognozuje się niewielkie opady mokrego śniegu i śniegu z deszczem do trzech litrów wody na metr kwadratowym. Poza tym możliwe są większe przejaśnienia, na wschodzie rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, Podlasiu, Warmii, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.