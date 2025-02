Niedziela upłynie pod znakiem pogodnej aury, tylko na zachodzie mogą pojawić się chmury. Termometry pokażą maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3-4 st. C w centrum kraju, do 6-7 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni i wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.