Ostatni dzień tygodnia na północnym wschodzie kraju przyniesie większe przejaśnienia, padać nie powinno. Poza tym będzie pochmurno, wystąpią opady śniegu do 1-2 centymetra, a na południu, szczególnie w Karpatach, do 5 cm. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -2/-1 st. C w centrum kraju, do 1-2 st. C w Małopolsce. Nadciągnie północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, na północy okresami dość silny, potęgujący odczucie chłodu.
Warunki biometeo w niedzielę
Wilgotność powietrza okaże się najwyższa na południu kraju, przekroczy 90 procent. Jej wartość będzie spadać w kierunku północnym do około 80 procent. Odczujemy zimno, a warunki biometeo na ogół okażą się niekorzystne.
Pogoda na dziś - Warszawa
Niedziela przyniesie w Warszawie pochmurną aurę, okresami spadnie śnieg. Temperatura wzrośnie do -2 st. C. Wiatr powieje z północnego wschodu, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe 1002 hPa.
Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Niedziela w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się z pochmurną aurą, rano możliwy jest jeszcze słaby śnieg, w dzień możemy liczyć na przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy do -2 st. C. Powieje wschodni wiatr, będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe jego wartość osiągnie 1018 hPa.
Pogoda na dziś - Poznań
Niedziela w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę, czasami z opadami śniegu. Termometry pokażą do -1 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1003 hPa.
Pogoda na dziś - Wrocław
We Wrocławiu w niedzielę możemy spodziewać się pochmurnej aury, a także okresowych opadów mokrego śniegu. Na termometrach zobaczymy do 1 st. C. Nadciągnie północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 997 hPa.
Pogoda na dziś - Kraków
Niedziela przyniesie pochmurną aurę w Krakowie, okresami z opadami mokrego śniegu. Na termometrach zobaczymy do 2 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 984 hPa.
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock