Pogoda na dziś - niedziela, 6.08. U jednych 16, u drugich 32 stopnie. Ogromna różnica temperatury

Niedziela na wschodzie Polski przyniesie początkowo pogodną i słoneczną aurę z przelotnymi opadami deszczu i burzami w godzinach dopołudniowych i wieczornych. W pozostałych regionach będzie pochmurno z opadami deszczu i przelotnymi opadami deszczu oraz burzami w pasie od Małopolski, przez Ziemię Łódzką, po Pomorze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na zachodzie do 32 st. C na północnym wschodzie Polski. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr, na zachodzie północno-zachodni, na wschodzie południowo-wschodni. Uwaga: wystąpią umiarkowane i silne burze, podczas których spadnie ulewny deszcz rzędu 20-40 l/mkw., a wiatr rozpędzi się w porywach do 70-90 kilometrów na godzinę. Pojawi się też grad. Na zachodzie prognozuje się długotrwałe opady deszczu o sumie 15-30 l/mkw., na Dolnym Śląsku nawet do 50 l/mkw.