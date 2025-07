Pogoda na dziś. W niedzielę 6.07 termometry pokażą maksymalnie 32 stopnie. Miejscami możliwe są słabe opady deszczu, a także i burze. Warunki biometeo przeważnie okażą się niekorzystne.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W niedzielę na południowym wschodzie kraju przez większą część dnia wystąpi zachmurzenie małe, natomiast miejscami będzie bezchmurnie. W pozostałej części kraju spodziewamy się zachmurzenia przeważnie umiarkowanego, przejściowo wzrastającego do dużego. Na północy kraju punktowo możliwy jest słaby, przelotny deszcz. W godzinach wieczornych na krańcach południowych, głównie na Śląsku, Opolszczyźnie i w Małopolsce, możliwy jest rozwój typowo orograficznych, pojedynczych burz. Termometry wskażą od 25-27 stopni Celsjusza w pasie północnym do 30-32 st. C na południu i w centrum. Wiejący z południowego zachodu wiatr przeważnie będzie umiarkowany.

Pogoda w niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 50-80 procent. Na północy będzie ciepło, w pozostałej części kraju - gorąco. Warunki biometeo przeważnie okażą się niekorzystne, tylko na północy będą neutralne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W niedzielę w Warszawie spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego do przejściowo dużego. Maksymalna temperatura wyniesie 32 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany do okresowo dość silnego. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie wartość 996 hPa.

Pogoda na dziś - Gdański, Gdynia, Sopot

W niedzielę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi zachmurzenie umiarkowane do przejściowo dużego. Możliwe, że w ciągu dnia pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Maksymalna temperatura nie przekroczy 25 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie dalej spadać i w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W niedzielę w Poznaniu spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego do przejściowo dużego. Maksymalna temperatura nie przekroczy 29 st. C Wiatr powieje z kierunków południowych. Przeważnie będzie on umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu będzie pochmurna. Maksymalna temperatura wyniesie 30 st. C. Wiatr będzie początkowo zmienny, następnie południowo-zachodni, ze słabego przekształci się w umiarkowany. Ciśnienie będzie słabe, osiągając w południe wartość 992 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie przez większą część dnia będzie małe zachmurzenie. Po południu wzrośnie ono do umiarkowanego, natomiast wieczorem nie można wykluczyć przelotnego opadu deszczu, a nawet burzy. Maksymalna temperatura wyniesie 31 st. C. Wiatr będzie początkowo słaby i zmienny, a następnie z kierunków południowych i umiarkowany. Podczas możliwej burzy będzie on silny i porywisty. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie wartość 983 hPa.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl