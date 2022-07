Pogoda na dziś - niedziela 31.07. Dużo deszczu, ale dla niektórych wyjrzy słońce. Od 17 do 27 stopni

W niedzielę na zachodzie kraju będzie pogodne, a miejscami wręcz słonecznie. Na pozostałym obszarze Polski wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. Pojawią się również ciągłe opady deszczu, początkowo jeszcze o umiarkowanym oraz w niektórych miejscach intensywnym natężeniu. W ciągu dnia opady stopniowo będą słabły. Lokalnie we wschodnich regionach możliwe są również burze. Prognozowana suma opadów w ciągu dnia (12 godzin) osiągnie około 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, ale miejscami (zwłaszcza w centrum i na południu kraju) wyniesie 10-20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-20 stopni Celsjusza w strefie frontowej, przez 20-22 st. C na wschodzie, do 26-27 st. C na zachodzie kraju. Wiatr powieje ze zmiennych kierunków, słabo i umiarkowanie.