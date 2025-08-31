Pogoda na dziś. Niedziela 31.08 zapowiada się z opadami deszczu w części kraju, mogą pojawić się też burze. Temperatura nie przekroczy 26 stopni.

W niedzielę zachmurzenie okaże się kłębiaste, umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie, wschodzie i południu kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 5-15 litra wody na metr kwadratowy, a w Karpatach może zagrzmieć. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na południowym zachodzie. Wiatr okaże się północny i zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę 31.08

Największą wilgotność odnotujemy na południowym wschodzie, osiągnie wartość około 80 procent. W całym kraju odczujemy ciepło, a warunki biometeorologiczne przejdą z korzystnych na zachodzie, przez neutralne w części centralnej, po niekorzystne na wschodzie.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Niedziela zapowiada się z zachmurzeniem z rozpogodzeniami, okresami spadnie deszcz, szczególnie do południa. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 24 st. C. Nadciągnie północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wolno rośnie, w południe dojdzie do 999 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W niedzielę spodziewać się możemy pochmurnej aury z rozpogodzeniami, niewykluczony jest też przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 23 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno rośnie, w południe dojdzie do 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w niedzielę będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 25 st. C. Nadciągnie zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wolno rośnie, w południe dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Czeka nas pogodna niedziela we Wrocławiu. Na termometrach zobaczymy do 26 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wolno rośnie, w południe dojdzie do 999 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W dzień w Krakowie możemy spodziewać się pochmurnej aury z rozpogodzeniami, a okresami deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 23 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wolno rośnie, w południe dojdzie do 986 hPa.

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl