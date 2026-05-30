Pogoda na dziś - niedziela, 31.05. Przelotnie popada, miejscami może zagrzmieć

Deszczowy dzień
Pogoda na niedzielę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: 286802707/Adobe Stock
Pogoda na dziś. Niedziela, 31.05 przyniesie w większości kraju temperaturę powyżej 20 stopni Celsjusza. W większości kraju będzie pochmurnie. Lokalnie przelotnie popada, a miejscami mogą rozwinąć się burze.

Pogoda na dziś - niedziela, 31.05

Ostatni dzień tygodnia, a zarazem ostatni dzień maja, przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz lokalnie słabe, przelotnymi opady deszczu do 2 l/mkw. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu wystąpi ryzyko burzy z opadami do 5-15 l/mkw. Pogodnie i bez opadów będzie jedynie na południowym zachodzie Polski. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 19-20 st. C na północy, przez 22-23 st. C w centrum, do 24-25 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Największą wilgotność powietrza odnotujemy na północnym zachodzie, wyniesie w granicach 80 procent. Im dalej na południowy zachód, tym jej wartość będzie malała do około 50 procent. Warunki biometeo będą niekorzystne na krańcach północno-wschodnich kraju. W pozostałych regionach prognozowany jest neutralny bądź korzystny wpływ pogody na nasze samopoczucie.

Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Niedziela przyniesie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 21-22 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela zapowiada się z zachmurzeniem dużym z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura w Gdyni, Sopocie i Gdańsku wzrośnie do 18-19 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni i północny. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Poznań

Na niedzielę prognozowane jest zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Może wystąpić ryzyko słabego, przelotnego opadu deszczu. Temperatura wzrośnie do 21-22 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela przyniesie we Wrocławiu zachmurzenie duże z licznymi rozpogodzeniami. Padać nie będzie. Temperatura wzrośnie do 24-25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Kraków

W niedzielę w Krakowie możemy spodziewać się zachmurzenia dużego z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 22-23 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 985 hPa i będzie się wahać.

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
