Pogoda na dziś - niedziela 3.09. W niektórych regionach przydadzą się parasole, do 23 stopni na termometrach

Pogoda na dziś. Niedziela 3.09 prawie w całym kraju okaże się pogodna. Mieszkańców południowego wschodu czekają opady deszczu, a także burze. Termometry wskażą od 20 do 23 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na dziś - niedziela 3.09

W południowej i częściowo we wschodniej Polsce w niedzielę prognozowane jest duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie możliwe są tam również burze, podczas których spadnie do 15 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 70 kilometrów na godzinę.

W pozostałych regionach dzień będzie na pogodny, jedynie na Pomorzu niebo stopniowo będzie się chmurzyć, ale nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu do 23 st. C na Mazowszu. Z kierunku północno-zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza osiągnie od 50 do 70 procent, z czego najwyższa wystąpi na południowym wschodzie. Będzie odczuwalny komfort termiczny. W południowo-wschodniej Polsce zapanują neutralne warunki biometeorologiczne, a w pozostałych regionach aura korzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Niedziela przyniesie w Warszawie małe i umiarkowane zachmurzenie, ale nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie niedziela upłynie pod znakiem umiarkowanego, wzrastającego do dużego zachmurzenia bez opadów. Termometry pokażą do 20 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany. Na barometrach w południe zobaczymy 1024 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka niedziela z umiarkowanym, okresami dużym zachmurzeniem. Nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. W południe barometry wskażą 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu zapowiada się pochmurno, a w ciągu dnia spadnie słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni. W południe ciśnienie wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Pochmurne niebo zapanuje w niedzielę również nad Krakowem. W ciągu dnia spodziewane są opady deszczu, a momentami również burze. Termometry wskażą do 21 st. C. Powieje północno-zachodni, na ogół słaby i umiarkowany wiatr, tylko w czasie burzy silny i rozwijający w porywach do 70 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 995 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę tvnmeteo.pl

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl