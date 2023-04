Pogoda na dziś - niedziela 30.04. Prawie całkowicie pogodny dzień

W niedzielę zapanuje pogodna aura, jedynie początkowo we wschodniej części kraju będzie pochmurno i deszczow, spodziewane są tam przelotne opady do 3 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Warmii, przez 14 st. C w centralnej Polsce do 15 st. C w regionach południowych. Wiatr z kierunku północno-zachodniego okaże się słaby i umiarkowany, jedynie na wschodzie chwilami powieje silniej.