Niedziela Wielkanocna zapowiada się słonecznie. Jedynie przejściowo na niebie mogą pojawić się chmury, ale przyniosą one opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 stopni Celsjusza na północy kraju do 23-24 st. C na południu. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego powieje umiarkowanie, w porywach dość silnie, osiągając prędkość 40-60 kilometrów na godzinę, w górach - do 60-80 km/h.