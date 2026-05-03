Prognoza Pogoda na dziś - niedziela, 3.05. Lokalnie może być nawet 30 stopni Tomasz Wakszyński |

Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Niedziela upłynie pod znakiem pogodnej i słonecznej aurę. Spodziewane jest małe zachmurzenie, wzrastające od zachodu do umiarkowanego przez chmury pierzaste (cirrusy). Tylko na północnym zachodzie Polski w drugiej części dnia zachmurzenie wzrośnie do dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od 24-25 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 26-27 st. C w centrum, do 28-29 st. C na zachodzie, gdzie lokalnie możliwe będzie 30 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany do okresami dość silnego.

Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 30 do 40 procent. W wielu regionach Polski będzie ciepło, a na zachodzie i częściowo w centrum - gorąco. Warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Warunki biometeo w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W niedzielę w Warszawie wystąpi zachmurzenie od małego do umiarkowanego przez chmury piętra wysokiego. Termometry wskażą maksymalnie 27 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W niedzielę mieszkańców Gdańska, Gdyni, Sopotu czeka zachmurzenie umiarkowane przez chmury piętra wysokiego. Temperatura maksymalna sięgnie 26 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Na niedzielę w Poznaniu prognozuje się zachmurzenie od umiarkowanego do dużego przez chmury piętra wysokiego. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 28 st. C. Wiatr południowy do południowo-zachodniego, okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe sięgnie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu przyniesie zachmurzenie umiarkowane przez chmury piętra wysokiego. Na termometrach będzie 27 st. C. Wiatr powieje z południa, umiarkowany do okresami dość silnego. Ciśnienie w południe osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W niedzielę w Krakowie wystąpi zachmurzenie od małego do umiarkowanego przez chmury piętra wysokiego. Termometry wskażą 25 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby do okresami umiarkowanego. Ciśnienie w południe wyniesie 991 hPa.