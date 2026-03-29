Na północnym wschodzie i północnym zachodzie aura w niedzielę będzie dość pogodna. W pozostałej części Polski na niebie pojawi się więcej chmur, a miejscami wystąpią przelotne opady do 1-5 litrów deszczu na metr kwadratowy, słabnące i stopniowo zanikające w drugiej części dnia. W górach możliwy jest dalszy przyrost pokrywy śnieżnej o 5-10 centymetrów.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7-9 stopni Celsjusza w pasie od Pomorza Gdańskiego, przez Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, po Dolny i Górny Śląsk, do 15-16 st. C na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Z kierunków północnych nadciągnie umiarkowany i okresowo dość silny wiatr z możliwymi porywami do 30-40 kilometrów na godzinę, a w górach do 50-60 km/h.

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność odnotujemy w części centralnej, osiągającą 90 procent, a nawet więcej. Odczucie temperatury w niedzielę będzie komfortowe na wschodzie kraju, a w pozostałej części zrobi się chłodno. Warunki biometeo okażą się zróżnicowane, z przewagą niekorzystnych.

Warunki biometeo w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Zachmurzenie w Warszawie będzie małe i umiarkowane, wzrastające w drugiej części dnia do dużego, padać jednak nie powinno. Temperatura osiągnie maksymalnie 15 st. C. Wiatr nadciągnie z północy, okaże się słaby lub umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie będzie całkowite, mogą wystąpić słabe opady deszczu z przerwami oraz towarzyszące im zamglenie. Na termometrach w Gdyni, Gdańsku i Sopocie zobaczymy do 7 st. C. Nadciągnie północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu dzień zapowiada się z pochmurną aura z przejaśnieniami w drugiej części dnia, możliwe są bardzo słabe, zanikające opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 8 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Dzień we Wrocławiu upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu w pierwszej części dnia, które po południu osłabną bądź zanikną. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Północno-zachodni powieje umiarkowanie, a okresowo dość silnie. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W niedzielę w Krakowie czeka nas pochmurna aura z niewielkimi przejaśnieniami, a okresami spadnie deszcz. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, bądź dość silny. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 989 hPa.

