Pogoda na dziś - niedziela 28.05. Dużo słońca i korzystny biomet

Pogoda na dziś. Niedziela 28.05 będzie słoneczna. Na termometrach zobaczymy od 20 do 23 stopni Celsjusza. Aura korzystnie wpłynie na samopoczucie.

Niedziela zapowiada się słonecznie. Tylko na północy kraju przejściowo pojawi się małe zachmurzenie do umiarkowanego. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 stopni Celsjusza na wschodzie do 22-23 st. C w zachodnich regionach. Na przeważającym obszarze Polski powieje słaby i zmienny wiatr, w rejonie Pomorza będzie północno-zachodni i umiarkowany.