Pogoda na dziś. Niedziela w całym kraju zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 20 do 24 stopni. Lokalnie może powiać silniejszy wiatr.

Niedziela przyniesie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr okaże się południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny, w porywach rozpędzając się do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na niedzielę 28.04 tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę 28.04

Wilgotność powietrza w niedzielę utrzyma się na poziomie 50-60 procent. Odczujemy ciepło, a warunki biometeo będą korzystne.

Warunki biometeo w niedzielę 28.04 tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Niedziela w Warszawie zapowiada się pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 22 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 21 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

To będzie pogodna niedziela w Poznaniu. Na termometrach zobaczymy do 23 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie pozostanie bez zmian, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura wyniesie maksymalnie do 24 st. C. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie możemy spodziewać się pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy do 24 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, w południe osiągnie 994 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę 28.04 tvnmeteo.pl

