Pogoda na dziś - niedziela 28.01. Chmury przykryją część Polski, na termometrach do 8 stopni

Pogoda na dziś, czyli niedzielę 28.01. Zapowiada się pochmurny dzień. Tylko w części kraju pojawi się szansa na przejaśnienia. Termometry pokażą do 8 stopni Celsjusza, a aura wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Niedziela przyniesie duże zachmurzenie. Jedynie w województwach zachodnich możemy liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia. Na wschodzie i w centrum miejscami możliwe są opady słabego deszczu. Na termometrach zobaczymy od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej i Równinie Gorzowskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni, skręcający na południowy. Na wschodzie okresami stanie się silniejszy.

Warunki biometeo w niedzielę

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie okaże się duże z przejaśnieniami. Możliwe są opady słabego, przelotnego deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe jego wartość dojdzie do 1035 hPa.