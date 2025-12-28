Logo TVN24
Pogoda na dziś - niedziela, 28.12. W części kraju będzie prószył śnieg

Mokry śnieg
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. W niedzielę, 28.12, w części kraju pojawią się słabe opady śniegu. Powieje też silniejszy wiatr, który w porywach może rozpędzać się do 80 kilometrów na godzinę.

Niedziela w zachodniej połowie kraju przyniesie pogodną aurę. W pozostałej części Polski dzień będzie pochmurny z przejaśnieniami, na wschodzie na ogół niewielkimi. Na północnym wschodzie, wschodzie i południowym wschodzie kraju okresami popada śnieg do centymetra, a w rejonach górskich - do 2 cm. Termometry wskażą maksymalnie od 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na Pomorzu. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany, okresami dość silny - na wschodzie porywy osiągną do 60-80 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-123684
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do ponad 70 procent, a w całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeo będą niekorzystne na wschodzie, korzystne na zachodzie, a w pozostałych regionach - neutralne.

Klatka kluczowa-123727
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W niedzielę w Warszawie będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Możliwy jest słaby, przelotny śnieg. Termometry wskażą maksymalnie 2 st. C. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni, Sopotu czeka pochmurna niedziela z niewielkimi przejaśnieniami. Możliwy jest słaby, przelotny śnieg z deszczem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 5 st. C. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1021 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Niedziela w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia pogodna niedziela. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Na niedzielę w Krakowie prognozuje się pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami, możliwy jest słaby, przelotny śnieg. Termometry wskażą maksymalnie 1 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 995 hPa.

Klatka kluczowa-123743
Warunki drogowe w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

