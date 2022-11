Pogoda na dziś - niedziela 27.11. Zimowe opady w niektórych regionach

W niedzielę będzie pochmurno i mglisto. Lokalnie możliwe są przejaśnienia. W niektórych miejscach na wschodzie kraju pojawią się słabe opady śniegu, podczas których spadnie do 1 centymetra, a na południu popada śnieg z deszczem do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2-3 st. C w centrum, do 5-6 st. C na zachodzie. Wiatr ze zmiennych kierunków powieje ze słabą siłą.