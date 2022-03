Pogoda na dziś - niedziela, 27.03. Słońce i chmury, od 5 do 14 stopni

Pogoda na dziś, czyli niedzielę 27.03, przyniesie słońce, choć na niebie także mogą pojawić się chmury. Nie będzie jednak padać. Na termometrach zobaczymy od 5 do 14 stopni Celsjusza.

Pogoda w niedzielę 27.03 przyniesie zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Termometry pokażą od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Południowo zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr na północy okresami powieje dość silnie.