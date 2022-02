Pogoda na dziś - niedziela 27.02. Mokry śnieg i deszcz ze śniegiem w części kraju

Niedziela przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie kraju będą występować okresowe opady mokrego śniegu do 2 centymetrów i deszczu ze śniegiem do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z kierunku wschodniego i północno-wschodniego.