Pogoda na dziś - niedziela 25.02. Opady deszczu, ale też i chwile ze słońcem

W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na krańcach wschodnich kraju pojawią się słabe opady deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Druga strefa przelotnych opadów wystąpi od Niziny Wrocławskiej, przez Wielkopolskę, po Kaszuby. Termometry pokażą od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C w Małopolsce. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr.