Pogoda na dziś - niedziela, 25.01. W niedzielę popada. Gdzie opady będą większe niż symboliczne

Na przeważającym obszarze kraju niedziela będzie pochmurna. Lokalnie pojawią się słabe, symboliczne opady śniegu nieprzekraczające centymetra. Na południu i częściowo w centrum spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu rzędu 1-3 litrów na metr kwadratowy. Nad ranem, w pasie od Wrocławia, przez Częstochowę, po Kielce i Zamość opady mogą mieć umiarkowany charakter. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od -10/-9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez -2/0 st. C w centrum, do 2/4 st. C na południu. Zaznaczy się wiatr ze wschodu, który w większości Polski będzie umiarkowany. Na wschodzie porywy będą jednak dość silne, dochodzące do 40-50 kilometrów na godzinę.
Warunki biometeo
W niedzielę wilgotność powietrza będzie wysoka - najwyższa, przekraczająca 95 procent, na południu. Mieszkańcy większości kraju odczują chłód, a północnego wschodu, ze względu na silniejszy wiatr - zimno. W niemal całym kraju, z wyjątkiem północnego zachodu, pogoda wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie.
Pogoda na dziś - Warszawa
W Warszawie niedziela zapowiada się pochmurnie. Przejściowo mogą wystąpić słabe opady deszczu ze śniegiem, istnieje także ryzyko opadów marznących. Temperatura maksymalna wyniesie -3/-2 st. C. Wiatr ze wschodu będzie umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 997 hektopaskali.
Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dziś w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurnie. Przejściowo możliwe są słabe opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie -6/-5 st. C. Powieje umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie się obniża, w południe wyniesie 1012 hPa.
Pogoda na dziś - Poznań
Niedziela przyniesie w Poznaniu pochmurną aurę. Przejściowo mogą pojawić się słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a także opady marznące. Temperatura osiągnie nie więcej niż -2/-1 st. C. Da się we znaki umiarkowany wiatr ze wchodu. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 996 hPa.
Pogoda na dziś - Wrocław
Mieszkańców Wrocławia czeka pochmurny dzień. Nad ranem może wystąpić słaby deszcz ze śniegiem i opady marznące, a wieczorem - opady deszczu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 1-3 st. C. Wiatr, wiejący ze wschodu, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie się obniża, w południe wyniesie 990 hPa.
Pogoda na dziś - Kraków
Niedziela w Krakowie będzie pochmurna. Nad ranem mogą zaznaczyć się słabe opady deszczu i opady marznące, a wieczorem - opady deszczu. Na termometrach pokażą się maksymalnie 2-3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie spada, w południe obniży się do 980 hPa.
Autorka/Autor: Damian Zdonek
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com