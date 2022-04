Pogoda na dziś - niedziela 24.04. W części kraju mogą pojawić się burze. Maksymalnie 17 stopni

Pogoda na dziś, czyli niedzielę 24.04. Dzień będzie pochmurny z przejaśnieniami. Na południu kraju wystąpią opady deszczu do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Prognozowane są także lokalne burze. W reszcie kraju popada deszcz o sumie do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Kaszubach, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C w Małopolsce. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunku północno-wschodniego. Okresami w porywach może przybierać na sile, podczas burz do 75 kilometrów na godzinę.