Pogoda na dziś - niedziela 24.05. Strefa opadów będzie wędrować nad Polską. Uważajmy na burze

Pogoda na dziś. Na niedzielę prognozuje się przelotne opady deszczu, których strefa będzie przemieszczać się nad Polską. Pojawią się też burze, podczas których mocno powieje wiatr.

W niedzielę wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, przejściowo wzrastające do dużego. Wąska strefa dużego zachmurzenia ustąpić ma z Pomorza i przemieszczać w głąb kraju niosąc przelotne opady deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Lokalnie pojawią się burze, szczególnie w centrum i na północnym wschodzie kraju. Do wieczora pas ten nie dotrze tylko do Małopolski i Podkarpacia. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-23 stopni Celsjusza na północy, przez 26-27 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, w burzach silny wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do ponad 70 procent. Warunki biometeorologiczne będą neutralne przechodzące w niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Niedziela przyniesie zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, po południu przejściowo duże z przelotnymi opadami deszczu. W Warszawie możliwa jest też burza. Termometry wskażą maksymalnie 27 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny wiatr. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Przed mieszkańcami Gdańska, Gdyni, Sopotu niedziela z zachmurzeniem kłębiastym umiarkowanym i małym. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 23 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1024 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Na niedzielę prognozuje się zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, przejściowo duże z przelotnym deszczem. Słupki rtęci pokażą w Poznaniu maksymalnie 26 st. C. Powieje zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, chwilami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszańców Wrocławia czeka niedziela z zachmurzeniem kłębiastym małym i umiarkowanym, po południu przejściowo dużym. Poza tym przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Wiatr zachodni, okaże się słaby i umiarkowany, chwilami dość silny. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W niedzielę w Krakowie wystąpi zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, pod wieczór duże. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 999 hPa.

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
