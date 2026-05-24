Prognoza Pogoda na dziś - niedziela 24.05. Strefa opadów będzie wędrować nad Polską. Uważajmy na burze Arleta Unton-Pyziołek

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, przejściowo wzrastające do dużego. Wąska strefa dużego zachmurzenia ustąpić ma z Pomorza i przemieszczać w głąb kraju niosąc przelotne opady deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Lokalnie pojawią się burze, szczególnie w centrum i na północnym wschodzie kraju. Do wieczora pas ten nie dotrze tylko do Małopolski i Podkarpacia. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-23 stopni Celsjusza na północy, przez 26-27 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, w burzach silny wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do ponad 70 procent. Warunki biometeorologiczne będą neutralne przechodzące w niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Niedziela przyniesie zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, po południu przejściowo duże z przelotnymi opadami deszczu. W Warszawie możliwa jest też burza. Termometry wskażą maksymalnie 27 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny wiatr. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Przed mieszkańcami Gdańska, Gdyni, Sopotu niedziela z zachmurzeniem kłębiastym umiarkowanym i małym. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 23 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1024 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Na niedzielę prognozuje się zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, przejściowo duże z przelotnym deszczem. Słupki rtęci pokażą w Poznaniu maksymalnie 26 st. C. Powieje zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, chwilami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszańców Wrocławia czeka niedziela z zachmurzeniem kłębiastym małym i umiarkowanym, po południu przejściowo dużym. Poza tym przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Wiatr zachodni, okaże się słaby i umiarkowany, chwilami dość silny. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W niedzielę w Krakowie wystąpi zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, pod wieczór duże. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 999 hPa.