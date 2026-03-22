Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

W większości Polski niedziela będzie pogodna - tylko lokalnie w górach może słabo i przelotnie popadać. Termometry pokażą maksymalnie od 10-11 stopni Celsjusza na Pomorzu do 12-14 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje wiatr południowo-wschodni, na ogół słaby i umiarkowany, ale na południu - w porywach dość silny, dochodzący do 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

W całym kraju wilgotność powietrza wyniesie od 40 do 60 procent. Poczujemy komfort termiczny, a warunki biometeo okażą się korzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W niedzielę w Warszawie zapanuje pogodna aura. Temperatura wyniesie maksymalnie 13-14 st. C. Wiatr ze wschodu okaże się umiarkowany. Ciśnienie nieznacznie spada, w południe obniży się do 1008 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pogodna niedziela. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 11-12 st. C. Powieje słabo z południowego wschodu. Ciśnienie będzie nieznacznie spadać, w południe wyniesie 1024 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w niedzielę będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie do 13-14 st. C. Wiatr ze wschodu będzie umiarkowany. Ciśnienie nieznacznie spada, w południe obniży się do 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą wypatrywać pogodnej niedzieli. Na termometrach pokaże się maksymalnie 13-14 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie nieznacznie spada, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Niedziela przyniesie w Krakowie pogodną aurę. Temperatura osiągnie maksymalnie 13-14 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr ze wschodu. Ciśnienie nieznacznie spada, w południe obniży się do 993 hPa.

