Pogoda na dziś - niedziela 21.11. Przelotnie popada, silniej powieje. Do 10 stopni

Pogoda na dziś - duże zachmurzenie z opadami deszczu o sumie do 2-5 l/mkw., przemieszczającymi się z północnego zachodu na południowy wschód. Za strefą opadów od północy stopniowo postępować będą większe przejaśnienia, a lokalnie nawet rozpogodzenia. Może jednak przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8-9 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju do 10 st. C na południu i południowym wschodzie. Z zachodu powieje wiatr - umiarkowany na wschodzie i północy, okresami dość silny. Jego porywy mogą rozpędzać się do 40-50 kilometrów na godzinę.