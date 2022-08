Pogoda na dziś - niedziela 21.08. Wiele burzowych regionów

W niedzielę zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Padać nie powinno na krańcach zachodnich oraz na Podlasiu i Lubelszczyźnie Poza tym pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 5-20 litrów wody na metr kwadratowy, a w pasie od Warmii i Mazur , przez centrum kraju, po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie wystąpią burze z gradem. Podczas wyładowań atmosferycznych spadnie do 30-40 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 80-100 kilometrów na godzinę.

Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 23 st. C w centralnych regionach, do 29 st. C na Pogórzu Karpackim. Wiatr z kierunków północnych z wyjątkiem burz będzie wiać ze słabą i umiarkowaną siłą.