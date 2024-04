Pogoda na dziś. Niedziela 21.04 w części kraju zapowiada się pogodnie. Niestety, nie we wszystkich regionach pogoda dopisze - w wielu miejscach będzie pochmurno i deszczowo, a w górach popada śnieg. Odzwierciedlać to będą również warunki biometeorologiczne.

Pogoda na niedzielę 21.04

W zachodniej Polsce niedziela będzie pogodna. Mieszkańcy pozostałej części kraju powinni przygotować się na duże zachmurzenie, a na wschodzie - również opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 4 litrów wody na metr kwadratowy. Na obszarach górskich popadać może śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Warmii do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z północy okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.